О перспективах развития угольной промышленности в России говорили в Москве на площадке Министерства энергетики России. Участие в обсуждении приняли эксперты, а также представители ведущих отраслевых компаний и научных организаций. Губернатор Кузбасса отметил особую важность тематики для региона.

– Огромный опыт Кузбасса в переработке угля наглядно показывает – Россия может добиться технологического лидерства в этой отрасли. Уже есть необходимые предпосылки – в виде научных разработок, инженерной инфраструктуры, интереса бизнеса к продуктам глубокой переработки угля. Важно обеспечить их комплексную поддержку на государственном уровне, в том числе – через формирование отраслевого заказа на продукцию углехимии. А Кузбасс может и должен остаться площадкой для реализации пилотных проектов по глубокой переработке угля, — сказал Илья Середюк.

На семинаре с докладом выступила директор АНО «Научно-образовательный центр «Кузбасс» Ирина Ганиева. По ее словам, сейчас важно объединить существующие возможности единой системой государственной поддержки.

– Это поможет обеспечить реализацию стратегически значимых проектов по развитию отрасли, в том числе – создания в Кузбассе промышленного углехимического технопарка, – подчеркнула Ирина Ганиева.

Участники обсуждения также обозначили стратегическую важность угольной отрасли для России. Они отметили, что уголь остается основой промышленного развития и энергетики, особенно для Сибири и Дальнего Востока. А у Кузбасса в этом направлении есть уникальная техническая база: Межрегиональный центр инженерных разработок по углехимии включает 277 единиц передового оборудования и 5 опытно-промышленных установок. Уже сейчас центр ведет работу с 42 компаниями по определению продуктов для дальнейшей разработки.