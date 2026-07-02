В прямом эфире в социальных сетях Илья Середюк сообщил о том, что в Кемеровской области прошла масштабная проверка всех дорог, отремонтированных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и ранее действовавшему нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Губернатор отметил, что инициатором этой работы выступил он сам. В результате было проведено обследование 1 060 объектов, замечания выявили на 461 из них. На сегодня 341 дефект устранен, на 117 объектах работы продолжаются. Перед подрядчиками поставили крайний срок – 31 июля.

– Качество выполняемых дорожниками работ находится на моем личном контроле, поскольку это напрямую касается безопасности всех участников движения — как водителей, так и пешеходов. Недопустимо, чтобы подрядчики, получая контракт, допускали брак и относились к своей работе безответственно. Это вопрос жизни и здоровья людей. Те, кто не желает работать на совесть, будут устранять огрехи за свой счет, — заявил губернатор Кузбасса.

Илья Середюк отметил, что среди наиболее частых нарушений встречались такие как разрушение асфальтобетона вокруг люков колодцев, трещины, выбоины, просадки дорожного полотна и колейность. Он поручил усилить контроль за соблюдением гарантийных сроков эксплуатации дорог до полного приведения всех объектов в нормативное состояние.