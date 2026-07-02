Пять медицинских учреждений региона получили партию новых автомобилей марки «Лада Гранта» на общую сумму 7,2 млн рублей.

По два автомобиля были переданы Кузбасскому клиническому центру охраны здоровья шахтеров имени Святой Великомученицы Варвары и Кемеровской городской клинической больнице №4. По одному автомобилю получили Новокузнецкая городская клиническая больница №29 имени А.А. Луцика, Киселёвская городская больница и Беловская городская многопрофильная больница.

«Оснащение медицинских организаций новой техникой — это вклад в сохранение здоровья и жизни кузбассовцев. Современные автомобили позволяют врачам и фельдшерам оперативно добираться до пациентов, проводить профилактические осмотры на местах, в итоге – более качественно выявлять и лечить заболевания. Системную работу по обновлению автопарка будем продолжать. До конца года в медучреждения региона поступят еще 59 автомобилей», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Полученные машины активно используются медицинским персоналом. Они применяются для срочных выездов на вызовы, транспортировки пациентов в стационары, перевозки биологических материалов и медикаментов. Для обеспечения комфорта пациентов, медицинского персонала и водителей в автомобилях установлены системы кондиционирования.

Обновление автопарка медицинских учреждений осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Поставка медицинского транспорта в регионы входит в Народную программу партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба АПК.