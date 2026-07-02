Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) обнародовала перечень своих кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы.

В региональную группу партии, охватывающую территорию Кемеровской и Новосибирской областей, вошли восемь человек: Анатолий Локоть, Роман Яковлев, Елена Никулина, Леонид Бураков, Ренат Сулейманов, Андрей Жирнов, Михаил Боборыкин и Глеб Черепанов.

Кроме того, КПРФ определила своих кандидатов по четырем одномандатным избирательным округам Кузбасса.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания девятого созыва назначены на период с 18 по 20 сентября 2026 года. В ходе голосования будет избрано 450 депутатов.