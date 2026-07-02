«Игры Титанов» собрали в Кузбассе более 1 500 участников из 15 регионов России, а также из Казахстана.

В Кемерове стартовала масштабная спартакиада сотрудников ведущих промышленных компаний России угольной, энергетической и химической отраслей. 24 команды будут бороться за победу в восьми видах спорта.

Программа «Игр Титанов» включает: баскетбол, волейбол, дартс, мини-футбол, настольный теннис, перетягивание каната, шахматы, а также выполнение нормативов комплекса ГТО.

«Этот спортивный проект — важный пример того, как социально ответственный бизнес меняет настроение людей, открывает для них новые перспективы развития. За четыре года турнир перестал быть только лишь корпоративным событием, он оказывает весомое влияние на развитие спорта – и не только в Кузбассе, но и в стране в целом, и даже за рубежом. «Игры Титанов» стали важным дополнением системы поддержки физкультуры и спорта, которую мы создали и продолжаем развивать в регионе», — подчеркнул на открытии губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Соревнования проходят в спорткомплексе «Кузбасс-Арена» и Ледовом дворце «Кузбасс». В нынешнем году турнир впервые проходит в формате объединенной корпоративной Спартакиады компаний СУЭК, СГК и ЕвроХим, а участие казахстанской команды придает ему статус международного.

Фото: Илья Середюк/МАКС