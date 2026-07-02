Несколько десятков налогоплательщиков Кемеровской области оказались клиентами крупнейшей российской площадки по торговле «бумажным НДС». Ее деятельность была раскрыта ФНС, ФСБ, СК и Генпрокуратурой России. В отношении организаторов «Площадки» ГСУ СК России по г. Москва возбуждено уголовное дело по статье 173.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сумма ущерба, причиненного бюджету налогоплательщиками Кузбасса, составила порядка 150 млн рублей.

В настоящее время в регионе налоговые органы и органы ФСБ проводят мероприятия, направленные на устранения потерь бюджета и обеспечение поступления неуплаченных сумм налогов.

К налогоплательщикам, добровольно уточнившим свои налоговые обязательства и уплатившим недостающие суммы налогов в бюджет, штрафные санкции применяться не будут.

В отношении налогоплательщиков, отказавшихся от добровольного уточнения и уплаты налогов, будут назначены налоговые проверки. По итогам проверок, кроме суммы дополнительно начисленных налогов, на плательщика будет также наложен штраф в размере 40% от суммы неуплаченных налогов.

За неуплату налогов в связи с использованием подложных счетов-фактур также возможно привлечение к уголовной ответственности.

«Бумажный» НДС – это схема ухода от налога, когда налогоплательщик включает в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. В реальности плательщик не оплачивал товары или услуги, мнимая операция отражается лишь «на бумаге», увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате. Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по истечении срока исковой давности.