Губернатор Кузбасса сегодня во время поездки из Кемерова в Новокузнецк проверил ситуацию с топливом на одной из автозаправок региона. На видео, которую Илья Середюк выложил в своих официальных аккаунтах, он рассказал, что по пути заехал на АЗС в районе Полысаева и отметил, что все марки бензина есть в наличии. Что касается цен, то они, как сказал глава региона, в пределах коридора.

Губернатор зашел в операторскую и пообщался с кассиром, которая рассказала, что все виды горючего есть в достаточном количестве, правда, в канистры топливо в принципе не отпускают, только в виде исключения в крайних случаях, когда, например, машина заглохла на трассе.

Губернатор задал вопрос по поводу машин экстренных служб, на что получил ответ, что машины скорой помощи, пожарные и полиция заправляются вне очереди и без задержек.

Напомним, 1 июля во время прямого эфира в соцсетях губернатор прокомментировал сложившуюся в регионе обстановку с топливом.