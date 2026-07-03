Семь кузбасских ветеранов специальной военной операции приняли участие во Всероссийском чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс», который прошел в Казани. Всего же со всей России на него съехались более 1000 человек.

В результате кузбассовцы показали себя в семи компетенциях. Житель Киселевска Михаил Кузнецов занял 5 место в направлении «Оператор БПЛА», юргинец Дмитрий Галактионов стал восьмым в «Исполнительском мастерстве» (вокал), Станислав Кобелев из Яшкино завоевал 9 место по направлению «Инструктор по адаптивной физической культуре», киселевчанин Александр Пятков стал 10-ым по специальности «Массажист», Павел Калинин из Юрги вышел на 12 место в «Поварском деле», нвокузнечанин Юрий Финке стал 14-ым в направлении «Мебельщик», а его земляк Дмитрий Вавржин в «Сборке-разборке электронного оборудования» занял 19 строчку.

«Для многих бойцов этот чемпионат становится трамплином в профессию: по итогам прошлого года более 85 % участников трудоустроились. Уверена, что нынешние герои также смогут применить полученные навыки и вернуться к активной жизни», — подчеркнула статс-секретарь — замминистра обороны РФ и руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Соревнования были только частью насыщенной программы чемпионата. Кузбассовцы также приняли участие в пленарном заседании «От реабилитации к профессии», в круглых столах по трудоустройству и профориентационных мастер-классах. Кроме того, они смогли увидеть достопримечательностям Татарстана, для ветеранов СВО организовали визиты в театры и музеи. А спортивная часть чемпионата включала шахматы, нарды, настольный теннис, бассейн, а также консультации по адаптивной физкультуре.