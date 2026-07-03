– Новокузнецк имеет свой неповторимый исторический облик. Необходимо, чтобы новые объекты не выглядели чужеродными, а органично дополняли гармоничный образ южной столицы. Комплексный подход к развитию города позволяет сделать Новокузнецк более комфортным и современным, при этом сохраняя его самобытность и особую атмосферу. Важно, что в городе ведется строительство жилья. Это позволяет задействовать до 40 смежных профессий, — заявил Илья Середюк.

Сегодня Илья Середюк в Новокузнецке проверил несколько объектов, где идет строительство и благоустройство территорий. Прежде всего он побывал на аллее, которая проходит от пр. Кузнецкстроевского до пр. Ермакова. Этим летом ее благоустраивают в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по решению самих горожан. Губернатору доложили, что на сегодня объект готов на 80%: заменен бортовой камень, уложен щебень и асфальт, установлены поручни на лестницах и пандусах, восстановлен газон. Предстоит еще уложить тактильную плитку для маломобильных групп, смонтировать освещение и поставить скамейки с урнами. Глава региона также оценил ход работ на проспекте Ермакова, где идет ремонт дорожного покрытия на участке около 870 метров. Старый бортовой камень уже убрали, идет устройство выравнивающего слоя покрытия, замена люков на проезжей части и восстановление плит у колодцев. На улице Кузнецова также ведутся дорожные работы. Специалисты уже заменили 100 % бортового камня, уложили выравнивающий слой, отремонтировали тротуары и верхний слой покрытия на проезжей части. На данный момент идут работы по отсыпке черного грунта и устройству покрытия на заездах. Также устанавливаются ограждения вдоль тротуара. Объект планируется сдать до 1 сентября.Еще один объект, который проверил губернатор, – ЖК «Династия» общей площадью 33,7 тыс. кв. м, где возводятся дома с квартирами комфорт-класса и фасадами, отделанными в стилистике 19 века. Здесь же будет фитнес-центр и 50-метровый бассейн. На сегодня на строительном объекте идет монтаж инженерных сетей, отделка и установка лифтов.