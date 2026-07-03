Сегодня, 3 июля, российской Госавтоинспекции исполняется 90 лет. С профессиональным праздником сотрудников ведомства поздравил губернатор Кузбасса. Видео об этом он выложил в своих соцсетях.

Увидев во время поездки из Кемерова в Новокузнецк экипаж ДПС, Илья Середюк попросил водителя остановиться. Он решил лично пожать руку и поздравить инспектора с профессиональным праздником.

– Хочу поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем ГАИ, пожелать безаварийной работы, хорошей службы, – сказал губернатор.

Добавим, 3 июля 1936 года считается датой, когда в нашей стране появилась Госавтоинспекция – служба полиции, которая призвана обеспечивать безопасность дорожного движения. Сегодня в ее рядах состоит более 78,5 тысячи человек, из которых боле 53,2 тысячи – в дорожно-патрульной службе.