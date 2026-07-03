В Кемеровской области заработала система оценки и поддержки ответственного бизнеса. Об этом сообщили в в пресс-службе областного правительства.

Теперь деятельность компаний оценивают по общероссийскому ЭКГ-рейтингу (Экология, Кадры, Государство). Если она соответствует набору критериев, часть из которых федерального характера, часть – с учетом специфики Кузбасса, то организация получает статус «ответственного бизнеса». А в числе критериев, например, приоритет в закупках у кузбасских компаний, участие в социальных и благотворительных проектах, а также размещение целевого заказа на подготовку молодых специалистов в кузбасских учебных заведениях.

– Для нас важно, что наши компании все активнее принимают практики ответственного отношения к экономике, окружающей среде, социальной сфере. Мы создаем условия для того, чтобы такие предприниматели могли в первую очередь получать поддержку от государства. Наша цель — стимулировать тех, кто создает рабочие места и инвестирует в регион, формируя долгосрочную экономическую стабильность и повышая качество жизни кузбассовцев, — отметил губернатор Илья Середюк.

Предприятиям, прошедшим ЭКГ-рейтинг, доступны льготные займы до 5 млн рублей на 3 года по ставкам от 8% годовых (вместо стандартных 12–17%). Также они будут иметь право на первоочередное рассмотрение заявок на получение статуса резидента ОЭЗ, сокращение сроков предоставления земельных участков без торгов. Учитываться этот показатель будет и при проведении конкурсов на госзакупках.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, первым в реестр ответственных предпринимателей вошло Кемеровское акционерное общество «Азот», где действует развитая корпоративная культура, введены выплаты в размере 1 млн рублей при рождении ребенка, а 100% работников компании обеспечены ДМС и горячим питанием. На предприятии поддерживают творчески одаренных и спортивных работников, есть мужской хор, женская вокальная группа и хор ветеранов, танцевальный коллектив, действуют спортивные клубы.