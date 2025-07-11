Общий объем инвестиций в Центр технической поддержки БЕЛАЗ составил свыше 4,5 млрд рублей. Там после открытия второй очереди трудоустроят 170 человек. Губернатор отметил, что кузбасские организации профобразования уже готовят будущих машиностроителей для мультибрендового комплекса.

«Мы создаем мультибрендовый комплекс по продаже и обслуживанию белорусской техники. Если раньше, чтобы устранить поломки, приходилось ее транспортировать в другие регионы, а иногда и в другие страны, то после запуска второй очереди мультибрендового сервисного центра площадью 8 тысяч кв. метров мы все ремонтные работы будем проводить в Кузбассе», – подчеркнул глава региона.

Мощность первой очереди комплекса в Грамотеино позволяет ежегодно проводить сервисное обслуживание более 500 карьерных самосвалов и ремонтировать свыше 600 агрегатов.

Фото: пресс-служба АПК