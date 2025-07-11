Свалку в беловском Новом городке уберут до 15 июля

О кучах разломанного асфальтобетона в поселке Новый городок губернатору сообщили в социальных сетях местные жители утром. Так как рабочий день Илья Середюк проводил в Белове, то лично проверил ситуацию.

«Глава города Сергей Алексеев доложил, что сейчас в Новом Городке ремонтируют дорогу. Старое асфальтобетонное покрытие сняли и временно разместили возле поселка, потому что плечо вывоза большое», – пояснил губернатор Кузбасса.

Илья Середюк добавил, что такой вид отходов относится к категории малоопасных. В течение нескольких дней свалку уберут.

Фото: Илья Середюк/Telegram