Программу реабилитации для семей ветеранов «СВОя семья» разработали в Кузбассе

Программа реабилитации разбита на 3 блока, включающих в себя физическую активность, психологическую поддержку и социокультурную адаптацию.

«Для такой работы максимально подходит беловский спорткомплекс «Металлург». Он приспособлен для людей с особенностями здоровья и расположен в центре Кузбасса, сюда удобно добираться из любого муниципалитета», – отметил губернатор.

Кроме того, для каждого члена семьи разработают индивидуальную программу с консультациями с психологом, семейными мастер-классами и экскурсиями по Кузбассу.

Фото: Илья Середюк/Telegram