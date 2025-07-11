Группа изданий «Авант» в этом году 13-й раз будет отмечать компании и персоны, внесшие свой вклад в экономику и развитие Кузбасса! За эти годы победителями и лауреатами «Авант-Персоны» стали более сотни, как опытных, так и начинающих предпринимателей и топ-менеджеров. А сама премия «Авант-Персона» – престижной и почетной в бизнес-среде Кузбасса.

Выбор достойных проходит в несколько этапов, включая экспертное и Интернет голосование, но одно остается неизменным – «Авант» высвечивает ключевые и самые интересные проекты и представляет лидеров, их реализовавших. А само мероприятие – награждение лауреатов и победителей помогает собрать и объединить людей, которые делают и хотят делать бизнес для развития нашего региона. И от этого возникают дополнительные смыслы и новые проекты.

Знаете, персону, компанию, реализующих крутые проекты?

Пусть о них узнаю другие!

Номинируйте их на премию «Авант-ПЕРСОНА»!

Номинант получает возможность публикации о себе на ресурсах Группы изданий «Авант», а значит – выход на бизнес-аудиторию Кузбасса!

А также сможет поучаствовать в крутом мероприятии – награждение лауреатов и победителей «Авант-ПЕРСОНЫ», которое состоится 13 августа 2025 г.

Присоединяйтесь к одному из самых значимых событий бизнес-сообщества нашего региона!

Подробнее https://avant-partner.ru/avant_persona_2025.html

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