На трассе Р-255 установили новые указатели движения на Анжеро-Судженск

В Кузбассе на трассе Р-255 установлены новые дорожные указатели, указывающие направление движения не только на Мариинск, но и на Анжеро-Судженск. Обновление дорожной навигации стало результатом обращения жительницы Кемерова во время прямого эфира губернатора региона Ильи Середюка, проведённого 2 июля.

По поручению главы региона, министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Дмитрий Киселёв вместе с представителями Дирекции автодорог и автором обращения осмотрел место установки. Несмотря на то, что действующие знаки соответствовали нормативам, было решено обновить их для повышения удобства водителей.

11 июля специалисты установили три новых указателя с обозначением движения в сторону Анжеро-Судженска. Это стало очередным выполненным поручением губернатора — ранее после эфира в Новокузнецке был подключён дом к газу, а в Кемерове начался ремонт двора на проспекте Ленинградском, 30.