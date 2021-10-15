Победители WorldSkills Russia получили областные награды

В общекомандном зачете сборная заняла пятое место. Благодарность губернатора и юбилейные медали «300-летие образования Кузбасса» получили победители, серебряные призеры и наставники Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).



«Сборная Кузбасса традиционно принимает участие в национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Два года назад у нас было 13-е место, сейчас мы стали пятыми в общекомандном зачете. Чемпионат – это не просто соревнования, это праздник. Здесь вы получили новые знания и навыки, стали другими. Важно, что каждый из вас вносит вклад в развитие Кузбасса, и от вас зависит, каким он будет», – подчеркнул Сергей Цивилев.



Представители региона завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей, а также 15 медальонов «За профессионализм». Кроме того, медалью «300-летие образования Кузбасса» наградили экспертов, педагогов и организаторов. В их число вошли старший методист Новокузнецкого торгово-экономического техникума Елена Сентябова, мастер производственного обучения Кемеровского горнотехнического техникума Игорь Бердюгин, преподаватель дисциплин профессионального цикла Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий Ильдар Сабиров и преподаватель специальных дисциплин Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства Алексей Ян.



Благодарность губернатора Кузбасса получили победители и серебряные призеры за проявленное профессиональное мастерство. Среди них – Лизавета Бураченко и Елизавета Овсянникова – учащиеся 9-го класса школы №14 Кемерова за первое место в номинации «Геопространственные технологии – юниоры»; победитель в компетенции «Виноделие» Янина Хоробрых, студентка четвертого курса Новокузнецкого торгово-экономического техникума; Егор Лигачев, студент четвертого курса Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий, получивший золото в направлении «Неразрушающий контроль» и Антон Цапаев, студент четвертого курса Кемеровского горнотехнического техникума – победитель в компетенции «Электрослесарь подземный».



Участниками финала IХ Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2021 году стали более 1800 конкурсантов, свыше 600 из которых – юниоры и около 2000 экспертов. Также участниками чемпионата стали конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ.



В финале было представлено 7 блоков компетенций: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. По 51 компетенции состоялись состязания направления WorldSkills Russia Juniors.



Добавим, что по итогам Национального финала Агентство WorldSkills Russia составило топ-100 лучших профессиональных образовательных организаций, которые успешно реализовывали мероприятия и проекты движения WorldSkills Russia в 2020 году. В рейтинг лучших вошли Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства, а также Кемеровский профессионально-технический техникум.











