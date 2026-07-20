Этим летом кузбасские школьники отдыхают не только в пришкольных и загородных лагерях. Также дети отправляются в палаточные лагеря и в туристические походы, которых нынче запланировано более 700. Порядка 4 тысяч ребят поднимутся на Вершины воинской славы.

«Мы стремимся, чтобы каждый день каникул приносил ребятам пользу, радость и новые впечатления. В наших лагерях ребята получают максимальный запас энергии и сил для будущего учебного года», – отметил Илья Середюк.

Губернатор подчеркнул, что лагеря детского отдыха строго проверяют на предмет безопасности. Детей обеспечивают охраной и медицинским сопровождением.

Фото: Илья Середюк/Telegram