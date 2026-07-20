18 и 19 июля в беловской бухте «Ассоль» прошел спортивный фестиваль, собравший около 600 участников из 16 регионов страны. На одной площадке за два дня состоялось пять соревнований разного уровня — от первых стартов юных спортсменов до этапа Кубка России.

В субботу, 18 июля, утро началось с любительского «Триатлона Белово» на олимпийской дистанции (1,5 км плавания, 40 км вело, 10 км бега). На трассу вышли более 250 спортсменов из 7 регионов.

Днем разыграли медали второго, заключительного этапа Кубка России в дисциплине «спринт» (750 м плавания, 20 км вело, 5 км бега). За кубковые очки боролись свыше 50 сильнейших спортсменов из 11 регионов. Субботняя программа завершилась Красочным забегом, в котором участвовали около 100 любителей бега.

Воскресенье, 19 июля, полностью посвятили молодежи и смежным дисциплинам. Прошли Кубок Кузбасса по акватлону (1 км плавания + 5 км бега), первенство Кузбасса по триатлону среди юношей и девушек 13–17 лет, а также детская лига триатлона Сибири. Самые юные участники (6–8 лет) преодолели дуатлон из бега, вело и снова бега с дистанциями, адаптированными под возраст.

Общее число зрителей превысило 1000 человек. Организаторами выступили Федерация триатлона России и Федерация триатлона Кузбасса при поддержке Министерства физической культуры и спорта Кузбасса.

Профессионалы били рекорды, любители проверяли себя, а юные спортсмены впервые ощутили вкус настоящих стартов. Кузбасс уверенно укрепляет репутацию триатлонной столицы Сибири — и это только начало большого пути.