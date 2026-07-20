28 июля в Кемерове на площади у Знаменского кафедрального собора в Кемерове состоится открытое выступление Губернаторского симфонического оркестра, Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп», солистов Губернаторского камерного хора Кузбасса. Артисты ведущих творческих коллективов объединятся по случаю Дня крещения Руси.

В концертную программу войдут произведения великих русских композиторов — Мусоргского, Бородина, Свиридова и Чайковского. Жителей города приглашают присоединиться к празднованию.