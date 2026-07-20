Практические занятия по обучению навыкам первой медицинской помощи должны охватить как взрослых, так и подрастающих кузбассовцев. Глава региона Илья Середюк подчеркнул, что организовать эту работу необходимо в максимально сжатые сроки. Программу обучения составит региональный Минздрав совместно с департаментом по ЧС.

«Можно привлечь к этому делу участников специальной военной операции. Многие из них обладают практическим опытом оказания первой медицинской помощи в боевых условиях», – сказал губернатор на аппаратном совещании регионального правительства.

Областному министерству образования дано поручение организовать занятия по приемам первой помощи в школах, вузах, колледжах и техникумах с 1 сентября.

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