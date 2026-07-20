Вспомогательная горноспасательная команда шахтоуправления Талдинское-Западное стала “бронзовым” призером соревнований по профессиональному мастерству среди ВГК горнорудных и угольных предприятий, которые прошли на площадке Усольского калийного комбината в Пермском крае.

В четырехдневных соревнованиях приняли участие семь команд добровольцев-горноспасателей, в том числе команды, представляющие угледобывающие предприятия СУЭК-Кузбасс в составе шахтоуправлений имени А.Д. Рубана и Талдинское-Западное, шахт имени С.М. Кирова и В.Д. Ялевского, а также коллективы шахты Северная из Хабаровского края, ЕвроХим-ВолгаКалия и команда принимающей стороны – Усольского калийного комбината. Отряды проходили сложнейшие испытания, демонстрируя профессиональные навыки, теоретические знания и способность действовать слаженно в условиях быстрого реагирования.

Программа соревнований включала несколько этапов испытаний и в том числе проверку теоретической подготовки по ведению горноспасательных работ и оказанию первой помощи. Особое внимание организаторы уделили сдаче нормативов на скорость, в частности по быстрому включению в респиратор: от правильности действий и оперативности в исполнении таких нормативов напрямую зависит безопасность спасателя. Жюри оценивало борьбу по критериям «точность исполнения» и «соблюдение последовательности действий».

В соревнованиях приняли участие семь команд добровольцев-горноспасателей.

Участники демонстрировали умение работать в нештатных ситуациях, сохранять должную выдержку и следовать верному алгоритму действий. По сценарию командам ВГК предстояло провести разведку, выявив источник задымления, оперативно эвакуировать условных пострадавших из зоны, подняв их на поверхность, при необходимости оказать первую помощь и провести реанимационные мероприятия. Испытания были максимально реалистичными и приближенными к условиям ведения спасательных работ. Отдельным конкурсным этапом для участников стало выполнение заданий на тренажере «Виртуальная шахта»: в точно смоделированных условиях ограниченного пространства и видимости в конвейерном штреке VR-шахты горноспасатели сталкивались с рядом непредвиденных испытаний, требующих высокой скорости принятия решений и слаженности звена. Завершающим этапом соревнований оказалась горноспасательная комбинированная эстафета «Здоровье», где команды показали сплочённость, взаимовыручку и лучшие физические качества: силу, ловкость и выносливость.

«Систематическая подготовка и регулярные тренировки кузбасских горноспасателей обеспечили достойное выступление на соревнованиях, где каждый участник успешно выполнил свою задачу и оказал своевременную поддержку коллегам. Среда, в которой от слаженности действий зависят человеческие жизни, требует высокого профессионализма. Соревнования являются важным инструментом для оценки готовности, обновления знаний, совершенствования техники и укрепления командного взаимодействия. Надеемся, что в реальной жизни наши умения не будут востребованы, так как внештатных ситуаций не возникнет», – отметил заместитель генерального директора, технический директор АО «СУЭК-Кузбасс» Игорь Харитонов.

Итоги подтвердили высокий профессиональный уровень участников. Главный приз завоевала команда Усольского калийного комбината, в «серебряных» призерах оказалась команда ЕвроХим-ВолгаКалия, а «бронзу» забрал коллектив шахтоуправления Талдинское-Западное. Кроме того, в числе лучших по результатам индивидуального зачёта оказались горноспасатели, представлявшие предприятия СУЭК-Кузбасс: руководитель горноспасательных работ – Василий Потапенко и командир отделения – Евгений Тасиц, работники шахты им. А.Д. Рубана, лучшим руководителем ликвидации аварии стал Константин Удалой, работник шахтоуправления Талдинское-Западное.

Напомним, в СУЭК-Кузбасс реализуется стратегия промышленной безопасности и охраны труда, основанная на приоритете жизни и здоровья горняков. Компания внедряет передовые решения и технологии. На территориях шахтоуправления Талдинское-Западное, а также Центра подготовки и развития персонала, введены в эксплуатацию многофункциональные тренажерные комплексы для вспомогательных горноспасательных команд, которые позволяют регулярно отрабатывать навыки и показывать результаты на престижных конкурсах профессионального мастерства, оказываясь в числе призеров.

Фото: СУЭК-Кузбасс.

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