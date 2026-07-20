На заседании правительства Кузбасса глава региона Илья Середюк заявил о позитивных тенденциях на топливном рынке. По его словам, бензином снабжается все большее количество АЗС, а очереди становятся меньше. Для стабилизации обстановки в Кузбасс скоро прибудут свыше 100 цистерн с горючим – дизелем, 92-м и 95-бензином. Чтобы снизить очереди, власти договорились о снабжении независимых заправок, ранее работавших с другими поставщиками.

«Поручил главам территорий вести постоянный мониторинг наличия топлива и ценовой политики на кузбасских АЗС», – сказал губернатор.

Обо всех случаях отсутствия топлива, крупных очередей, завышения цен главы муниципалитетов должны оперативно сообщать в региональный штаб по контролю за ситуацией на топливном рынке.

Фото: Илья Середюк/Telegram