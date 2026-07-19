Сегодня в День металлурга Илья Середюк в соцсетях рассказал истории нескольких металлургов. И прежде всего, губернатор отметил ветерана отрасли Леонида Дмитриевича Калинина, который еще в 1954 году приехал строить Западно-Сибирский металлургический комбинат и проработал на нем почти всю жизнь, а после ухода на заслуженный отдых больше 20 лет возглавлял совет ветеранов родного цеха.

– Немало у нас и представителей трудовых династий, среди которых – слесарь-ремонтник ЗСМК Михаил Курятов. Парню всего 19 лет, но он уже продолжает дело отца, деда, и прабабушки, которая трудилась здесь в военные годы, – отметил глава региона.

Илья Середюк рассказал и о новаторе, Вадиме Горлатове, который трудится электролизником на Новокузнецком алюминиевом заводе. Он предложил несколько идей, которые сделали работу его подразделения эффективнее и безопаснее. А Александр Квашнин сочетает работу на НкАЗе с ролью тренера баскетбольной команды предприятия.

– Свой праздник сегодня отмечают работники кузбасской металлургии – отрасли, которая давно стала кузницей не только металла, но и характеров. Она объединяет действительно сильных людей. Вместе наши металлурги – сплоченный и профессиональный коллектив, гордость всего Кузбасса, – сказал Илья Середюк.

В своем поздравлении с профессиональным праздником губернатор Кузбасса поблагодарил металлургов за самоотверженный труд и весомый вклад в развитие Кемеровской области.