На этой неделе специальным оборудованием оснастили дома и квартиры ветеранов СВО в Березовском, Топкинском, Междуреченском и Новокузнецком округах. К примеру, в одной из квартир установили полный комплект «Умного дома» с датчиками, розетками с управлением, электроприводами для окон и штор.

«Наш долг – обеспечить ветеранам СВО скорейшую и комфортную адаптацию к мирной жизни. Важно, чтобы дома наших героев были не только безопасными, но и удобными для жизни», – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В рамках программы адаптации жилья насчитывается 86 средств реабилитации, в том числе функциональные кровати, подъемники, пандусы, поручни, специализированная кухня и многое другое.

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса