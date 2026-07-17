Российское общество «Знание» активно включилось в летнюю оздоровительную кампанию в Кемеровской области. Планируется, что участниками лекций, открытых дискуссий и мастер-классов за летний период станут более 1000 человек. Мероприятия Общества «Знание» соответствуют целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Директор филиала Российского общества «Знание» в Кемеровской области – Кузбассе Ирина Кузнецова подчеркнула, что красной нитью летней кампании 2026 года проходят лекции, посвящённые Году единства народов России. В лагерях Кузбасса запланировано проведение 300 профильных смен по этой тематике.

«Просветительская деятельность в детских лагерях — это не просто передача знаний. Это возможность зажечь в детских сердцах искру любознательности, воспитать уважение к истории и культуре своей страны, а главное — помочь им стать не просто отдыхающими, а думающими, активными и вдохновлёнными гражданами России. Именно эту важную миссию и выполняют лекторы Общества «Знание», делая каждое лето незабываемым и наполненным смыслом», — сказала она.

Так, в детском оздоровительном лагере «Сибирская сказка» выступил лектор Общества «Знание», преподавателя СибГИУ Сергей Сутормин. Его выступление было посвящено теме «Сила в единстве: консолидация народа как ключевой фактор Победы в Великой Отечественной войне». В ходе беседы лектор акцентировал внимание ребят на том, что сплочённость и единство народа на протяжении всей истории остаются главной опорой российского государства.

«Когда мы говорим о Великой Победе, мы часто вспоминаем танки, самолёты и карты сражений. Но главное оружие, которое действительно переломило ход войны, — это невероятная внутренняя сплочённость народа. Наши предки выстояли потому, что были едины. И сегодня, оглядываясь на их подвиг, мы должны помнить: сила России всегда была и будет в единстве», — отметил он.

В ближайшее время лекторы Общества «Знание» развернут просветительский десант сразу в нескольких лагерях Кузбасса. Участник СВО Александр Корчагин проведёт цикл встреч «Как национальное единство развивает страну» — в Центре активного отдыха «Космос», а также в лагерях «Солнечный» и «Спутник». Параллельно лектор просветительской организации Илья Казаков выступит в лагерях «Солнечный» и «Пламя» с темой «Мир детства: игры и досуг народов России». В ходе интерактивных занятий ребята познакомятся с традиционными играми, обрядами и формами досуга народов России. Лектор покажет, что культура каждого этноса уникальна, но при этом пронизана общими ценностями: дружбой, взаимопомощью, уважением к старшим и любовью к родной земле. Также участник СВО Владимир Кончилов выступит с лекцией «Сила единства: история и будущее России». Он расскажет о том, что связывает поколения, делает нас сильнее и не даёт забыть, кто мы есть.

Отметим, что Общество «Знание» ежегодно становится одним из организаторов летней оздоровительной кампании. В рамках проекта «Каникулы со Знанием» в течение лета в детских лагерях по всей стране запланированы выступления лекторов, викторины, мастер-классы и другие просветительские мероприятия.

Среди тем встреч — профориентация, история, патриотизм, экология, культура, здоровье, наука и технологии, цифровая и финансовая грамотность и многое другое. Также мероприятия пройдут к памятным датам.