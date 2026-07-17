В 2026 году в рамках регионального конкурса проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива» планируется реализовать не менее 50 проектов, направленных на развитие городской среды, которые получили поддержку местного населения. В настоящее время ведется строительство детских и спортивных площадок, создание зон отдыха, ремонт мемориальных комплексов, объектов культуры и образования.

«Важно, чтобы люди видели реальные позитивные изменения и могли включиться в их реализацию. Проект «Твой Кузбасс — твоя инициатива» помогает этого добиться — каждый житель региона получает возможность сделать вклад в формирование облика своего родного города или села. Мы со своей стороны добиваемся, чтобы работы на всех проектах выполнялись с максимально высоким уровнем качества и с соблюдением сроков», — отметил губернатор Илья Середюк.

В Прокопьевском муниципальном округе активно преображается территория Культурно-досугового центра в селе Инченково. Здесь уложено новое асфальтобетонное покрытие, установлены бордюры и пешеходные дорожки с газонами, а также малые архитектурные формы. В поселке Новый путь продолжается строительство детской спортивной площадки: в скором времени будет уложено безопасное резиновое покрытие, установлено металлическое ограждение, качели и игровой комплекс.

В поселке Белогорск Тисульского округа ведется обустройство спортивной площадки «Старт к успеху» при местной школе. Уже подготовлено асфальтобетонное основание, в ближайшее время будет уложено бесшовное резиновое покрытие, установлены волейбольные стойки и футбольные ворота. В поселке Полуторник дорожные службы завершают капитальный ремонт крыши Тамбарской школы, завершение работ запланировано на 20 августа.

В поселке Яя на улице Первомайской завершаются работы по обновлению хоккейной коробки. Уже подготовлено основание для ледового покрытия и установлен новый хоккейный корт, завершение объекта планируется к 1 августа.

В Гурьевском округе масштабная реконструкция ждет сельские Дома культуры в поселках Раздольный и Сосновка. В Раздольном уже установлены дверные и оконные блоки, в ближайшее время начнется ремонт зрительного зала, а в Сосновке будет приведена в порядок входная группа, сдача объектов запланирована на 15 августа.

В Чебулинском округе у Верх-Чебулинской школы закладывается Сад памяти героям специальной военной операции. Уже уложена брусчатка, установлены скамейки и ограждения, впереди — работы по озеленению.

В городе Топки обустраивается спортивный парк «Солнечный». Подготовлено основание для установки качелей, а финальным этапом станет нанесение яркого бесшовного резинового покрытия. В Ленинске-Кузнецком активно обновляется сквер на проспекте Кирова: завершены демонтажные работы, установлены новые бордюры и начата укладка тротуарной плитки.