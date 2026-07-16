Сегодня в Новокузнецке Илья Середюк поздравил лучших сталеваров с наступающим Днем металлурга. Говоря об успехах отрасли, губернатор отметил выпуск уникальных марок высокочистого ферросилиция и ферромарганца, которые раньше покупали за границей и запуск производства нескольких десятков новых сплавов с уникальным химическим составом.

«Несмотря на серьезные вызовы, наши металлургические предприятия ведут модернизацию производств, запускают новые виды конкурентоспособной продукции, в том числе сплавов. Но главным богатством отрасли остаются люди, профессионалы. Именно благодаря труду наших сталеваров кузнецкий металл остается национальной гордостью России», – сказал глава региона.

Лучшим 113 специалистам металлургической отрасли Илья Середюк вручил федеральные и областные награды. Так, звание «Почетный металлург» присвоено горновому из Юрги Максиму Ерофееву и старшему мастеру на горячих участках работ Роману Мосину из Новокузнецка. Медалью «За честь и мужество» отметили машиниста крана, ветерана СВО Артема Сидорова, вернувшегося на металлургический комбинат в 2024 году.

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса