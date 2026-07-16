В Кузбассе стартовала масштабная образовательная инициатива для предпринимателей под названием «Платформа роста». Как отметили в пресс-службе областного правительства, программа нацелена на всестороннюю поддержку бизнеса в его взаимодействии с электронными торговыми площадками. Проект входит в национальный план «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. На сегодняшний день участниками программы стали 22 предпринимателя региона.

Запуск инициативы стал естественным продолжением договоренностей, достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме между главой Кузбасса Ильей Середюком и главой компании Татьяной Ким. Целью этих соглашений было продвижение продукции кузбасских производителей.

Программа предусматривает всестороннее сопровождение участников, а также повышение их профессиональных навыков в ключевых областях деятельности. Для предпринимателей создаются специальные условия сотрудничества, включая доступ к продвинутым инструментам маркетинга и расширенной аналитической информации.

В первый день программы прошла вводная лекция, где обсуждались особенности работы торговых площадок, региональные аналитические данные и новые перспективы, открывающиеся перед участниками.

Фото: пресс-служба АПК.