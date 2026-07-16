Интернет-энциклопедия РУВИКИ и приложение «Свет» Российской государственной библиотеки запустили совместный проект, направленный на поддержку внеклассного чтения среди школьников. Теперь пользователи могут найти подборки художественной литературы для разных возрастных групп, а также материалы, которые помогут лучше понять произведения из школьной программы.

С 1 июля 2026 года в разделе РУВИКИ появились подборки для летнего чтения, созданные на основе каталога приложения «Свет». Эти подборки разделены по классам и возрастным категориям, что позволяет школьникам выбирать литературу в соответствии с учебной программой и своими интересами. Все тексты прошли проверку специалистов РГБ и доступны бесплатно.

Кроме того, в разделе РУВИКИ для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ стали доступны 246 произведений из каталога приложения «Свет». В эту подборку вошли стихи и проза как отечественных, так и зарубежных авторов, которые включены в школьную программу и рекомендованы для подготовки к государственной итоговой аттестации.

Совместный проект объединяет возможности двух цифровых платформ: приложение «Свет» предоставляет доступ к литературным произведениям, а РУВИКИ дополняет их энциклопедическими материалами о писателях, литературных направлениях и других темах. Такой формат помогает школьникам лучше понять произведения, расширить кругозор и подготовиться к учебным заданиям.