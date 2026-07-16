По последним оценкам экспертов, средняя стоимость бензина в угольном регионе колеблется на уровне 69 рублей за литр. По отдельным маркам цены встречаются еще ниже.

Так, бензин АИ-92, который является самым популярным видом топлива, в среднем стоит 65,08 рублей за литр. Чуть меньшую стоимость фиксируют только в Омске, в остальных же сибирских регионах цены превышают 70 и 80 рублей. Рекорд зафиксирован в Тыве – 115 рублей за литр.

Средняя цена на АИ-95 в Кузбассе составила 71,62 рублей за литр. Эта цифра тоже оказалась ниже, чем в других регионах Сибирского федерального округа. Такая же ситуация с дизельным топливом. В Кузбассе цена чуть больше, чем в Омске, но значительно дешевле, чем в других регионах СФО. Литр этого вида топлива в Кузбассе в среднем можно купить за 86,64 рубля.

В регионе ведется оперативная работа по мониторингу и стабилизации ситуации с топливом. Создан штаб для быстрого принятия решений, чтобы сократить очереди на АЗС, не допустить ажиотаж и искусственное завышение цен на большинстве автозаправок.

«Сейчас поступают обращения от жителей с жалобами на дорогое топливо на некоторых отдельных АЗС. По таким случаям направлены обращения в УФАС и прокуратуру», – заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Всю актуальную информацию о топливе в регионе можно получить в чат-боте «Топливный Гид Кузбасса».