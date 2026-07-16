В преддверии Дня металлурга губернатор Кузбасса приехал в Новокузнецк. Он осмотрел участок новых разливочных машин доменного цеха на металлургическом предприятии мощностью 800 тыс. тонн чугуна в год, который запустили в этом году. Современные агрегаты оснастили инновационными системами аспирации, эффективно улавливающими газ и пыль. В модернизацию производства вложили более 3 млрд рублей инвестиций.

«Это и улучшение условий труда работников, и снижение экологической нагрузки на город. Но особенно значимо, что все оборудование здесь – отечественного производства», – отметил Илья Середюк.

Глава региона наградил начальника доменного цеха Алексея Ващенко медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени», электрику доменного цеха Сергею Ланчуковскому вручил серебряный нагрудный знак «Кузбасс».

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса