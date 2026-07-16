Российский футбольный союз (РФС) подвел итоги седьмого сезона Всероссийского фестиваля «Футбол в школе». В номинации «Дошкольная образовательная организация» абсолютным всероссийским победителем признан детский сад № 12 «Счастливый островок» из города Мариинска.

За победу учреждение получит расширенный комплект профессионального футбольного инвентаря. Главным же подарком для юных спортсменов станет визит амбассадоров Российского футбольного союза. Представители РФС лично поздравят ребят, проведут праздничный фестиваль на базе детского сада и увлекательный мастер-класс. Педагоги учреждения получат возможность бесплатно пройти программу повышения квалификации от Академии РФС.

Еще два детских сада поощрят за максимальный творческий подход и разнообразие программ – это кемеровский детский сад комбинированного вида № 239 и детский сад «Чебурашка» поселка Трудармейский.

Фестиваль «Футбол в школе» – это важная творческая составляющая флагманского проекта РФС «Футбол в школе», который реализуется при поддержке Министерства просвещения России. Его уникальность в том, что принять участие могут все школы и детские сады страны, а формат максимально удобен для организаций: участники самостоятельно формируют программу и проводят соревнования на своих площадках.

Сезон 2025/2026 продемонстрировал беспрецедентные масштабы вовлеченности детей в спорт. В фестивале приняли участие 7 894 образовательные организации, которые провели более 30 000 активностей: от футбольных турниров до творческих конкурсов. Общее число участников превысило 2 миллиона человек.

Региональным координатором проекта является центр физического воспитания ГАУДО «Сириус. Кузбасс».