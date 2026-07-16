Отработать действия при воздушной угрозе в детских лагерях и школах распорядился губернатор Илья Середюк на совещании по вопросам защиты жителей Кузбасса от различных опасностей. По словам главы региона, дети должны знать, как организованно дойти до убежища и как надеть противогаз. Власти продумали и другие меры безопасности.

«Необходимо разместить в общедоступных местах аптечки для населения. В них должны быть жгуты, бинты, средства первой необходимости. Люди должны знать, что эти аптечки находятся поблизости с местом проживания или место массового пребывания. Нужно выполнить навигацию, чтобы люди знали, как дойти до аптечки, – сказал Середюк. – Также по моему поручению, в Кемерове домофоны в многоквартирных жилых домах начали объединять в общую сеть. При необходимости все они будут открываться по специальной команде в считанные секунды, и люди смогут укрыться в подъездах. А динамики домофонов должны иметь обратную связь с диспетчером. Прошу глав муниципалитетов проработать такую возможность у себя », – сказал Середюк.

Кроме того, чиновникам на местах дали задание продумать систему уличной навигации, чтобы кузбассовцы даже при отсутствии мобильной связи могли найти дорогу к укрытиям.