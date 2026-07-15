При поддержке ЕВРАЗ ЗСМК в городе открылась выставка «Город металла. Город искусства»

Посетить ее можно в научно-техническом музее имени академика И.П. Бардина (пр. Металлургов, 17) и приурочена к Дню металлурга. Вход для всех желающих будет бесплатным с 14 по 19 июля. Сотрудники предприятий ЕВРАЗа и члены их семей (при предъявлении подтверждающих документов) смогут посетить выставку бесплатно в течение всего периода ее работы.

В ходе арт-резиденции 12 художников из разных городов России изучали Новокузнецк: общались с жителями, посещали действующие производства и музейные площадки. Итогом этого творческого исследования стала экспозиция, в которой металл предстает не просто как материал промышленности, а как выразительное художественное средство. Посетителей ждут необычные арт-объекты: кузнецкие рельсы, превращенные в изящные орнаменты; работа «Неопалимая купина», вдохновленная историей Лидии Петренко. Среди самых ярких экспонатов – «Домна Запсибовна едет стометровку», «Горновой, пронзающий огненного змея» и «Металлург на красном волке».

Для гостей подготовлена насыщенная экскурсионная программа:

15 и 29 июля в 18:30 – интерактивные экскурсии по объектам уличного искусства, торжественное открытие мурала, посвященного Лидии Петренко (15 июля).

Предварительная запись обязательна по телефону: 8-905-911-55-82.

Групповые экскурсии в музее – ежедневно в 13:00. Предварительная запись обязательна по телефонам: (3843) 79‑46‑25, 79‑48‑85.

Кураторские экскурсии с искусствоведом В. Кайгородовым:

16 июля в 18:30;

18 июля в 16:00;

21 июля в 15:00

с 27 июля по 6 августа: по вторникам в 15:00 и по четвергам в 18:30.

Режим работы музея:

Понедельник, вторник, среда, пятница: 10:00 – 18:00;

Четверг: 12:00 – 20:00 (с 20 июля — 10:00 – 20:00);

Суббота: 11:00 – 18:00 (с 20 июля — до 17:00);

Воскресенье: 11:00 – 17:00 (с 14 по 19 июля).

Автор текста – Екатерина Попова.

Автор фото – Михаил Петрик.