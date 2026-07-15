Первые рефрижераторы с кузбасской свининой отправили в Армению и Казахстан. Как отметили в пресс-службе областного правительства, это первые системные поставки на экспорт. В этом году производители планируют отгрузку свиного мяса в Монголию, Вьетнам и Филиппины. А на 2027 год намечен выход на рынки Китая и Южной Кореи.

«Успех наших животноводов – еще одно подтверждение того, что кузбасские производители способны конкурировать на внешних рынках. Будем и дальше поддерживать такие проекты, создавать условия для их динамичного развития», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

В целом объем экспорта сельхопродукции из Кузбасса за первый квартал этого года вырос на 3,9%.

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса