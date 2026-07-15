В Кемеровской области продолжается работа по преображению общественных пространств. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

«В этом году по национальному проекту мы приводим в порядок самые разные элементы городской среды — от небольших пешеходных тротуаров до крупных парков и спортивных площадок. Все они важны, поскольку за них голосовали кузбассовцы. Поставил задачу перед профильными ведомствами и главами территорий отслеживать качество ремонтных работ на каждом этапе. Обновленные объекты должны прослужить людям долгие годы», — подчеркнул Илья Середюк.

В настоящее время работы полностью завершены на 36 объектах. Так, в Юрге обновили пешеходную зону на улице Кирова. На участке заменили асфальтобетонное покрытие, обновили бордюры и привели в порядок въезды в кварталы.

В Кемерове готово шесть объектов. В Рудничном районе и поселке Пионер появились новые тротуары на улице Ногинской. В Ленинском районе обустроили удобный асфальтированный подход к школе №49, а в Кировском районе и Кедровке завершили обновление мест отдыха: отремонтировали зону напротив ДК им. 50-летия Октября и сквер «Уголек».

В Кемеровском округе завершили ремонт двух локаций. В парке «Шахтерская слава» в Щегловском заменили резиновое покрытие на игровых и спортивных площадках. В сквере на Советской в Верхотомском обновили дорожно-тропиночную сеть, клумбы и парковую мебель, установили современное освещение и новые игровые элементы.

В Белове завершен второй этап благоустройства сквера «Школьный». Там появилась тренажерная зона с пятью снарядами и универсальная площадка для мини-футбола, баскетбола и волейбола с мягким резиновым покрытием и освещением. В 3-м микрорайоне установили воркаут-комплекс.

В Калтане на пешеходной зоне по проспекту Мира установили новые скамейки. В Тайге завершается второй этап обновления сквера «На Мира»: специалисты планируют дорожки с освещением, ведут озеленение, устанавливают тренажеры и малые архитектурные формы.

В поселке Зеленогорском Крапивинского округа отремонтировали дорожку на Центральном бульваре, а в пгт Крапивинский завершается реконструкция фонтана на площади им. И. Р. Васильева — скоро его подключат к водоснабжению.

Все объекты благоустраиваются в рамках Народной программы Единой России. Всего до конца года в регионе планируется обновить 115 общественных пространств и пять объектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.

Фото: пресс-служба АПК.