Накануне губернатор Кузбасса Илья Середюк объехал несколько заправок в Кемерове. По его словам, топлива хватает, очереди стали меньше, на некоторых АЗС их вообще нет. Однако люди сообщают в соцсетях, что на отдельных заправках цена дизельного топлива достигает 130 рублей за литр. На вопросе завышенной стоимости топлива глава региона остановился отдельно.

«Люди все чаще спрашивают не где купить, где купить топливо, а почему на отдельных АЗС оно дороже. Я подписал обращение в адрес руководителя территориального органа Федеральной антимонопольной службы по поводу ответственного ценообразования. И такое же письмо направлено в прокуратуру», – заявил Середюк.

Также губернатор отметил, что топливо в приоритетном порядке отпускают для социально значимых служб и аграриев.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram