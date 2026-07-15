18 июля в 19:00 в Саду Алюминщиков пройдет Нейрофестиваль РУСАЛа #БУДУЩЕЕЗДЕСЬ. Участники прикоснутся к миру высоких технологий и искусственного интеллекта: можно будет поучаствовать в интерактивах с цифровым соведущим, примерить на себя образ металлургов будущего и получить моментальное фото, станцевать с друзьями под музыкальные хиты в ИИ-обработке.

Как пишет в своем канале в Мах директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Андрей Терентьев, хэдлайнером Дня металлурга выступит группа «Мохито»!

Вход свободный!

Встречаемся в Саду Алюминщиков 18 июля в 19:00!