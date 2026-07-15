О поставках дополнительных 20 тысяч тонн горючего для сельхозпредприятий власти Кузбасса договорились с правительством РФ.

«Селян нельзя остановить. Есть топливная и энергетическая безопасность, а есть продовольственная безопасность. Мы не имеем право оставить в полях ни хлеб, ни картофель», – сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона пообещал проследить, чтобы топливо обеспечивали не только крупные, но и мелкие хозяйства, в том числе фермерские. В частности, есть идея создать оперативные группы по доставке горюче-смазочных материалов селянам.