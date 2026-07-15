Проекты корпоративного волонтёрства работников СУЭК-Кузбасс, получившие поддержку Фонда Мельниченко в конкурсе «Гранты.ФМ», продолжают воплощаться в жизнь. Они направлены как на адресную помощь, так и на поддержку отдельных целевых групп и семей.

Один из таких проектов — «Подари улыбку детям», автором и координатором которого стала Алёна Галимова, главный специалист отдела по социальным вопросам СУЭК-Кузбасс. Он был реализован в рамках празднования Дня семьи, любви и верности и нацелен на заботу о подрастающем поколении.

В день праздника работники Компании в парке имени И.И. Горовца организовали несколько площадок с конкурсами, где каждый ребёнок мог проявить ловкость, творческие способности и получить полезные призы. Волонтёров проекта поддержали учреждения культуры города Полысаево: Дом культуры «Полысаевец», Дворец культуры «Родина», Центральная городская библиотечная система, Дом детского творчества и стадион имени А. Н. Абрамова. Сотрудники этих учреждений помогли в реализации конкурсной программы на каждой локации и выступили в роли аниматоров: они были задействованы в проведении спортивных развлечений, творческих мастерских по созданию флористических рамочек и рисованию, а также игр на меткость и метание дротиков.

Юные гости охотно включались в игровые мероприятия: поддерживая друг друга, они с лёгкостью и позитивом выполняли задания, а организаторы с воодушевлением поощряли их призами. В результате за короткое время все подготовленные подарки нашли своих обладателей, и ребята покидали площадки довольными и полными впечатлений.

Таким образом организаторы и авторы проекта в рамках городского события объединили ребят, подарив им возможность весело и с пользой провести свободное время, попробовать силы в игровых активностях и продемонстрировать свои умения. На конкурсных площадках дети также смогли познакомиться с Компанией, где работают их родители.

Волонтёрские проекты, реализуемые в рамках конкурса «Гранты.ФМ» Фонда Мельниченко, воплощают важные социальные инициативы, направленные на повышение качества жизни в городах и территориях присутствия СУЭК-Кузбасс. Проект «Подари улыбку детям» выполняет важную миссию взрослых: сделать детство счастливым и запоминающимся, дать детям опыт успеха и шанс раскрыть свои сильные стороны и лучше качества через творческую и спортивную деятельность.

Напомним, что в этом году в числе победителей конкурса «Гранты.ФМ» оказалось 34 проекта от жителей Кузбасса; абсолютным территориальным лидером стал Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ: от него представлены 22 проекта, из них 20 — волонтёрские инициативы, реализуемые работниками СУЭК-Кузбасс