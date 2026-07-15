В Новокузнецке продолжается капитальная реставрация монумента «50 лет образования СССР». Отмечается, что работы ведутся за счёт средств от туристического налога.
Специалисты уже провели черновые работы:
- проведена очистка поверхностей (удалены копоть, грязь и старая отслаивающаяся штукатурка);
- укреплено основание: трещины расшиты и обработаны гидроизоляцией;
- восстановлена геометрия монумента: нанесена черновая и финишная штукатурка, все элементы подготовлены под покраску;
- выполнена гидроизоляция ограждения клумбы, произведена выемка старого грунта.
15 июля будут окрашивать центральный шпиль с гербом СССР и проводить финишную отделку основания (стилобата). В дальнейшем планируется:
- покраска ограждения клумбы;
- завоз свежего плодородного грунта и озеленение;
- монтаж элементов архитектурной подсветки.
Срок сдачи объекта — 1 августа. Однако подрядчик планирует закончить работы раньше при условии хорошей погоды.