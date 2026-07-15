В Новокузнецке продолжается капитальная реставрация монумента «50 лет образования СССР». Отмечается, что работы ведутся за счёт средств от туристического налога.

Специалисты уже провели черновые работы:

проведена очистка поверхностей (удалены копоть, грязь и старая отслаивающаяся штукатурка);

укреплено основание: трещины расшиты и обработаны гидроизоляцией;

восстановлена геометрия монумента: нанесена черновая и финишная штукатурка, все элементы подготовлены под покраску;

выполнена гидроизоляция ограждения клумбы, произведена выемка старого грунта.

15 июля будут окрашивать центральный шпиль с гербом СССР и проводить финишную отделку основания (стилобата). В дальнейшем планируется:

покраска ограждения клумбы;

завоз свежего плодородного грунта и озеленение;

монтаж элементов архитектурной подсветки.

Срок сдачи объекта — 1 августа. Однако подрядчик планирует закончить работы раньше при условии хорошей погоды.