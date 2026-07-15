В Новокузнецке продолжается преображение пешеходных территорий. В Кузнецком районе этим летом планируют привести в порядок сразу несколько общественных пространств. В том числе – сквер на ул. Метёлкина.

Его благоустройство разделили на 3 этапа. 2 части уже привели в порядок по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Сейчас идут работы на последнем участке – от пересечения с улицами Бугарева и Обнорского. Здесь пешеходную зону обновляют в рамках социально-экономического партнерства между администрацией города и компанией РУСАЛ. Алюминиевая компания уже традиционно участвует в преображении городов, где живут ее сотрудники. Ориентир такой социальной политики задал при основании РУСАЛа Олег Дерипаска.

Подрядчик уже демонтировал старое покрытие, уложил основание, бордюры и приступил к асфальтированию пешеходной зоны. При этом специалисты отмечают, что выполняют не только плановые работы, но и учитывают пожелания жителей.

Реклама. АО «РУСАЛ» Новокузнецкий алюминиевый завод. ИНН: 4221000535 Erid: 2VtzquWrLw4