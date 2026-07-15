Кузбасс занял третье место в Сибирском федеральном округе в рейтинге, оценивающем эффективность использования цифрового сервиса «Платформа обратной связи». За первые шесть месяцев 2026 года от жителей региона поступило более 48 тысяч обращений, что на 37% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Платформа обратной связи — это сервис, который помогает сделать взаимодействие жителей с органами власти более удобным и оперативным. Он экономит время людей, позволяет обойтись без личного посещения инстанций. Но не менее важен этот канал и для власти. Через него мы получаем сигналы, которые позволяют оценивать эффективность нашей работы, и проводить ее донастройку», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По данным рейтинга Министерства цифрового развития России, Кузбасс занял 30-е место среди всех регионов страны и вошел в тройку лидеров Сибирского федерального округа. Эксперты оценивали рейтинг по 23 критериям, включая скорость и качество ответов на обращения граждан, работу с общественными голосованиями, удовлетворенность пользователей и полноту использования всех инструментов обратной связи.

Развитие цифровых сервисов осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Платформа обратной связи позволяет гражданам отправлять сообщения в соответствующие органы, получать официальные ответы на свои вопросы и участвовать в общественных голосованиях по актуальным для региона и города темам.

Фото: пресс-служба АПК.