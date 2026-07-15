Международный фестиваль медиаискусства «ПЕЛЕНА» пройдет в Кемерове с 11 по 13 сентября. Начнется он с аудиовизуального шоу. Также гости фестиваля увидят 9 медиаинсталяций, шоу-проекции и архитектурный маппинг на фасадах. Запланировано участие не менее 130 артистов, в том числе из трех стран.

«Теперь появляется еще одно важное событие в нашем туристическом календаре – оно ориентировано в первую очередь на людей, которых интересует современное искусство», – отметил губернатор Илья Середюк.

Фестиваль «ПЕЛЕНА» задуман как соединение световых шоу, интерактивных технологий, электронной и академической музыки. Организаторы рассчитывают, что он привлечет более 43 тысяч посетителей.

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса