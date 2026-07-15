В пресс-службе администрации Кемеровской области рассказали об успехах региональных компаний, которые стали участниками проекта «Производительность труда».

«Участие в проекте «Производительность труда» помогает предприятиям повысить эффективность за счет снижения издержек, оптимизации процессов и раскрытия потенциала сотрудников. Именно такие предприятия формируют сильную экономику и обеспечивают развитие региона в долгосрочной перспективе», — подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса — министр экономического развития региона Александр Малов.

Так, сеть универсамов «Бегемаг» в два раза сократила время производства тортов и на 27% увеличила выработку на каждого сотрудника. Бережливые технологии устранили 31 проблему. В отделе подготовки сырья внедрили адресное хранение, сократив время сборки ингредиентов на 20% и поиска инвентаря на 15%. Перемещение бисквиторезательной машины исключило лишнюю транспортировку. Планируется оптимизация комплектовки готовых изделий.

Ещё одна торговая компания «Волков» после внедрения бережливых технологий повысила на 15% выработку блюд на участке упаковки, а эффективность использования оборудования увеличилась на 61%. За полгода работы с экспертами РЦК выявлены и устранены 25 проблем. Планируется оптимизация производства куриных деликатесов и салатов на три года с ежегодным ростом производительности не менее 5%.

Также к проекту присоединился Юргинский гормолзавод. Старейшее предприятие региона производит 30 видов молочной продукции, включая творог, для школ и детсадов. В рамках нацпроекта совместно с РЦК завод оптимизирует производство творога. Рабочая группа анализирует процесс от получения молока до упаковки для внедрения бережливых решений, направленных на сокращение транспортировки, потерь и брака. Пилотный проект займет полгода, после чего лучшие практики распространят на всё предприятие.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, направлен на создание условий для устойчивого роста экономики и формирования современной производственной культуры.