В ходе арт-резиденции 12 художников из разных городов России изучали Новокузнецк: общались с жителями, посещали действующие производства и музейные площадки. Итогом этого творческого исследования стала экспозиция, в которой металл предстает не просто как материал промышленности, а как выразительное художественное средство.

Посетителей ждут необычные арт-объекты: кузнецкие рельсы, превращенные в изящные орнаменты; работа «Неопалимая купина», вдохновленная историей Лидии Петренко. Среди самых ярких экспонатов — «Домна Запсибовна едет стометровку», «Горновой, пронзающий огненного змея» и «Металлург на красном волке».

Посетить экспозицию можно в научно-техническом музее имени академика И. П. Бардина по адресу пр. Металлургов, 17. Вход для всех желающих с 14 по 19 июля будет бесплатным. Сотрудники предприятий ЕВРАЗа и члены их семей при предъявлении подтверждающих документов смогут посетить выставку бесплатно в течение всего периода ее работы.

Для гостей подготовлена насыщенная экскурсионная программа: 15 и 29 июля в 18:30 — интерактивные экскурсии по объектам уличного искусства, торжественное открытие мурала, посвященного Лидии Петренко (15 июля).

Предварительная запись обязательна по телефону: 8-905-911-55-82.

Групповые экскурсии в музее — ежедневно в 13:00.

Предварительная запись обязательна по телефонам: (3843) 79‑46‑25, 79‑48‑85.

Кураторские экскурсии с искусствоведом В. Кайгородовым:

16 июля в 18:30

18 июля в 16:00

21 июля в 15:00

с 27 июля по 6 августа: по вторникам в 15:00 и по четвергам в 18:30



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