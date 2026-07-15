В ходе арт-резиденции 12 художников из разных городов России изучали Новокузнецк: общались с жителями, посещали действующие производства и музейные площадки. Итогом этого творческого исследования стала экспозиция, в которой металл предстает не просто как материал промышленности, а как выразительное художественное средство.
Посетителей ждут необычные арт-объекты: кузнецкие рельсы, превращенные в изящные орнаменты; работа «Неопалимая купина», вдохновленная историей Лидии Петренко. Среди самых ярких экспонатов — «Домна Запсибовна едет стометровку», «Горновой, пронзающий огненного змея» и «Металлург на красном волке».
Посетить экспозицию можно в научно-техническом музее имени академика И. П. Бардина по адресу пр. Металлургов, 17. Вход для всех желающих с 14 по 19 июля будет бесплатным. Сотрудники предприятий ЕВРАЗа и члены их семей при предъявлении подтверждающих документов смогут посетить выставку бесплатно в течение всего периода ее работы.
Для гостей подготовлена насыщенная экскурсионная программа: 15 и 29 июля в 18:30 — интерактивные экскурсии по объектам уличного искусства, торжественное открытие мурала, посвященного Лидии Петренко (15 июля).
Предварительная запись обязательна по телефону: 8-905-911-55-82.
Групповые экскурсии в музее — ежедневно в 13:00.
Предварительная запись обязательна по телефонам: (3843) 79‑46‑25, 79‑48‑85.
Кураторские экскурсии с искусствоведом В. Кайгородовым:
- 16 июля в 18:30
- 18 июля в 16:00
- 21 июля в 15:00
- с 27 июля по 6 августа: по вторникам в 15:00 и по четвергам в 18:30
Режим работы музея:
- Понедельник, вторник, среда, пятница: 10:00 – 18:00
- Четверг: 12:00 – 20:00 (с 20 июля — 10:00 – 20:00)
- Суббота: 11:00 – 18:00 (с 20 июля — до 17:00)
- Воскресенье: 11:00 – 17:00 (с 14 по 19 июля)