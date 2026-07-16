В Кемеровской области полным ходом идет подготовка к единому дню голосования, запланированному на период с 18 по 20 сентября по всей стране. В регионе будет организовано 18 избирательных кампаний разного уровня, среди которых важнейшими станут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

«Всенародное голосование – это принципиально важная процедура, которая определяет пути развития страны, позволяет превратить мнения миллионов людей в конкретные решения государственной политики. Поэтому качество всех организационных мероприятий, прозрачность и объективность подсчета голосов имеют особое значение. При этом только хорошо подготовленные специалисты смогут в полной мере выполнить весь объем задач, связанных с волеизъявлением граждан», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Организацией голосования на избирательных участках, координацией работы территориальных избирательных комиссий (ТИК) и обеспечением соблюдения всех процедур займутся около 16 тысяч человек. Это члены территориальных и участковых избирательных комиссий (УИК). Сейчас организаторы проходят обучение, охватывающее все ключевые аспекты их работы.

«Обучение организаторов находится в фокусе нашего постоянного внимания. В этом году мы подготовили 39 тематических модулей, которые охватывают всю технологическую цепочку выборного процесса — от старта кампании до подведения финальных результатов. Все слушатели, успешно завершившие курс, получат именные сертификаты. Наша задача — добиться безупречной, слаженной работы на каждом участке», — рассказала председатель Избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова.

Они изучают последние изменения в избирательном законодательстве. Параллельно ведется практическая подготовка в рамках проекта «ИнформУИК». В рамках этого проекта члены комиссий отрабатывают навыки проведения поквартирных и подомовых обходов, а также учатся доступно и корректно информировать жителей о датах, времени и местах голосования. Вместе с этим идет освоение правил грамотного общения с гражданами. Большое внимание уделяется документационному сопровождению. Организаторы совершенствуют работу со списками избирателей, учатся правильно заполнять протоколы об итогах голосования и другую обязательную отчетную документацию. Это необходимо для минимизации технических ошибок.

Фото: пресс-служба АПК.