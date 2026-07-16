Литейный цех ЕВРАЗ ЗСМК отметил 60 летие: за это время пройден путь от выплавки первых тонн стали комбината до высокотехнологичного литья для ключевых отраслей экономики. В честь юбилея и грядущего Дня металлурга сотрудники цеха отлили слова поздравления и ковш с раскаленным металлом.

Сегодня литейный цех объединяет четыре ключевых участка: сталелитейный, чугунолитейный, модельный и кузнечно прессовый. Здесь выпускается свыше 5,5 тыс. наименований изделий, а их вес варьируется от 500 граммов до 55 тонн.

Одно из важнейших направлений работы цеха — литье прокатных валков. Его цех освоил около 30 лет назад. К июлю 2026 года исторический объем выпуска превысил 28,5 тыс. заготовок валков, стойкость которых сейчас превосходит покупные аналоги. Собственное производство обеспечивает комбинату гибкость и экономичность: валки для новых профилей изготавливаются за 2 месяца, в то время как у внешних поставщиков этот срок достигает полугода.

Цех активно развивает уникальные компетенции: производятся вертикальные стальные ролики для рельсобалочного производства, шлаковые чаши, а также заготовки для космической промышленности — они используются при производстве спутников.

Литейщики металлургического комбината вносят вклад и в культурное пространство Новокузнецка: руками мастеров созданы знаковые городские объекты — стела строителям Запсиба, памятник Л. С. Климасенко, арт объект «Медведица с медвежатами» в Саду металлургов, копии орудий Кузнецкой крепости, бюст П. Н. Путилова, ограждение вокруг нового пространства у памятника М.И. Кутузову и другие работы, сочетающие инженерную точность и художественное мастерство.

«Сегодня мы отмечаем 60 лет непрерывного развития, профессионализма и ответственности каждого сотрудника. Мы гордимся нашими традициями и уверенно смотрим вперёд: осваиваем новые марки сталей и подтверждаем статус литейного производства комбината как одного из самых технологичных и востребованных в отрасли», — отметил начальник литейного цеха ЗСМК Павел Нургалеев.

Автор текста – Екатерина Попова.

Автор фото – Денис Рассохин.