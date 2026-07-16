По региональной госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса» уже привели в порядок более 28 км дорог в 15 территориях. Помимо этого, на трассах обустраивают 39 остановок, устанавливают 2,7 тыс. метров ограждений и ставят 1 тыс. новых дорожных знаков.

«От подрядчиков требуем скрупулезного соблюдения всех стандартов и технологических норм строительства, а за любые нарушения будем спрашивать максимально строго», – предупредил глава региона Илья Середюк.

На приведение в порядок дорог в Кузбассе в этом году выделили почти 2,5 млрд рублей из регионального бюджета.

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса